Die Polizei warnt vor Falschmeldungen, die aktuell über die sogenannten sozialen Medien verbreitet werden. Es stimme nicht, dass eine Straßenbahnfahrerin in Ludwigshafen am Donnerstag mit einem Messer angegriffen worden sei. Richtig sei, dass die Fahrerin mit einem Laserpointer geblendet wurde. Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, sich nicht an der Verbreitung von Gerüchten und Falschnachrichten zu beteiligen.