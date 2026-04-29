In Mannheim schaut die Polizei bei einer Aktion genau hin – vor allem auf alles, was auf zwei Rädern unterwegs ist. Dabei rücken Risiken durch E-Mobilität ins Blickfeld.

Fahrräder, Roller, Motorräder, E-Scooter, E-Bikes und Pedelecs: Bei einer Kontrollaktion in Mannheim wird ein besonderer Blick auf Zweiräder im Straßenverkehr geworfen. Aber nicht nur alles auf zwei Reifen von Velos bis Vespas wird gecheckt, es werden auch Autos und Transporter herausgefischt, die Verkehrsregeln missachten und schwächere Teilnehmer gefährden können.

„Es ist eine Kontrolle zum eigenen Schutz, Zweiräder haben meist keine Knautschzone. Wir schauen, dass alle Teilnehmer aufeinander und auf sich selbst achtgeben“, sagt Polizeihauptkommissar Philipp Kiefner bei einer Aktion in E7/F7 am Rande der Quadrate mit Fahrtrichtung Ludwigshafen und Jungbusch. Die Kontrolle wirkt entspannt, Gaspedal mit Bremse verwechselt an dieser Stelle niemand. Auch, weil eine feste Blitzsäule an der Rückseite des Rathauses den Verkehr beruhigt.

Autos die trotz Verbots überholen

Ein Motorradfahrer, dick eingepackt mit Jacke, Handschuhen und Helm, wundert sich daher zunächst, warum er bei der prallen Sonne heraus gewunken wird. „Einen wunderschönen guten Tag, allgemeine Verkehrskontrolle“, sagt ein Polizist. „Darf ich Sie bitten, den Motor abzustellen und abzusteigen?“ Helm samt Haube werden abgezogen, Führerschein, Personalausweis, Fahrzeugschein gezeigt, das Kennzeichen überprüft, wieder „gute Fahrt“ gewünscht und sich für den kurzen Stopp entschuldigt. „Alles gut“, freut sich der Fahrer erleichtert und schwingt sich wieder auf den Sattel.

„Es geht nicht nur darum, Fehlverhalten festzustellen. Es geht um Prävention und um den Nachteil vieler Zweiradfahrer“, sagt Kiefner über den Aktionstag „sicher.mobil.leben – Zweiräder im Blick“, der in ganz Baden-Württemberg durchgeführt wird. Am Morgen etwa war er in Heidelberg an der Bergheimer Straße. Ein relativ enges Nadelöhr mit Straßenbahn, parkenden Autos, jeweils nur einer Fahrspur und sehr vielen Radfahrern. „Dort besteht ein absolutes Überholverbot“, sagt der Polizeibeamte. Dennoch zögen einige Autos, oft unwissentlich, an den Pedalrittern vorbei.

Wieder mehr Verkehrstote

„Dann geht es nicht nur um eine Verwarnung“, erklärt Kiefner, sondern auch um die Bitte an die Radfahrer, zur eigenen Sicherheit einen Helm zu tragen. Die Zweirad-Maßnahme ist Teil von „Vision Zero“, dem Anliegen, die Zahl der Verkehrstoten und Schwerverletzten langfristig ganz auf Null zu führen. In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der Verkehrstoten in Baden-Württemberg um etwa ein Fünftel gesunken. Zuletzt stieg die Kurve aber wieder an.

Ein Grund: die Elektrifizierung auf zwei Rädern, die auch zu neuen Unfallquellen führt: 22 Menschen starben 2025 nach Pedelec-Unfällen, 2024 zählte man in Baden-Württemberg neun Todesfälle bei Rädern mit Tretunterstützung. Überproportional sind Senioren betroffen, mehr als die Hälfte der tödlich verunglückten Pedelec-Fahrer trug keinen Helm. Durchaus komme es auch zu Unfällen zwischen E-Radfahrern. Zuletzt seien zwei ältere Damen auf dem Feld zusammengeknallt, da rechts vor links missachtet wurde.

Hinzu kommen die „richtigen“ E-Bikes, die bis zu 45 Kilometer pro Stunde schnell fahren können, für die ein Führerschein, ein Mindestalter von 16 Jahren, ein Kennzeichen und eine Zulassung Pflicht sind. Auch darauf hat man bei der Kontrolle ein Auge. „Es gibt auch E-Bikes, die manipuliert sind, die schneller fahren oder auch ohne Treten funktionieren“, sagt Kiefner über die immer noch relativ neuen Gefährte auf der Straße.

Gefahr E-Scooter-Fahrer unter Drogen

Zu denen zählen auch die E-Scooter: „Manche fahren einfach auf dem Gehweg, ein Helm ist nicht Pflicht, bei den kleinen Rädern und dem hohem Tempo aber schon ratsam“, so der Polizeibeamte. In Mannheim würden in den Abendstunden die Leihroller auch genutzt, um alkoholisiert oder unter Drogen zu fahren. „Vielen ist gar nicht bewusst, dass es dann die gleiche Strafe gibt wie mit einem anderen Fahrzeug. Manche sind auch zu zweit oder sogar zu dritt auf einem E-Scooter unterwegs. Ein hoher Bordstein oder Schlagloch können dann wirklich sehr gefährlich sein“, betont Kiefner. Bezogen auf das gesamte Polizeipräsidium Mannheim (mit Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis) kam es 2025 auf diese Weise zu zwei tödlichen Unfällen.

Nachdem ein Pkw und ein Transporter herausgezogen werden, bei denen ein Fahrer nicht angeschnallt und der andere am Handy war, wird auch ein Mann mit Lastenrad angehalten. Er sei in Eile und müsse seine Kinder abholen, sagt er, und lässt sich doch auf das Gespräch ein, bekommt eine Broschüre mit kindgerechten Bildern in die Hand gedrückt, um seine Lieben zu schützen und einen Helm zu tragen.