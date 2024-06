Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 bietet am Samstag, 15. Juni, ein Bewerbungstraining für das Auswahlverfahren bei der Polizei an. Es sind noch Restplätze frei, teilt die Polizei mit. Ab 10 Uhr können sich Interessierte über die beruflichen Perspektiven bei der Polizei informieren. Das Angebot richtet sich an Bewerber für das Bachelor-Studium bei der Polizei, die das Auswahlverfahren noch nicht absolviert haben. Das Bewerbungstraining findet beim Polizeipräsidium Rheinpfalz in der Wittelsbachstraße 3 statt. Um eine Anmeldung per E-Mail mit Namen, Alter und Telefonnummer unter piludwigshafen2.einstellungen@polizei.rlp.de bis Freitag, 7. Juni, wird gebeten.