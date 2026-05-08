„Politik am Küchentisch“ lautet demnächst bis zum Herbst das Motto im Ludwigshafener Wilhelm-Hack-Museum. Was dahinter steckt und was zu sehen sein wird.

Das Wilhelm-Hack-Museum geht von Samstag, 23. Mai, bis Sonntag, 4. Oktober, der Frage nach, wie wir uns gegenwärtig ernähren, wie wir künftig essen und leben wollen und welche Auswirkungen dies haben wird? Die internationale Gruppenausstellung „Politik am Küchentisch“ nimmt individuelle wie gesellschaftliche – und somit stets auch politische – Aspekte der Ernährung mit ihren ökologischen, ökonomischen und sozialen Verflechtungen anhand zeitgenössischer künstlerischer Arbeiten in den Blick, heißt es in einer Ankündigung. In der Ausstellung sind demnach künstlerische Arbeiten, unter anderem von Anca Benera & Arnold Estefán oder Juan Cortés, zu erleben. Zur Ausstellung erscheine ein umfangreicher Katalog mit interdisziplinären Beiträgen unterschiedlicher Wissenschaftler und zahlreichen farbigen Abbildungen der künstlerischen Arbeiten.

Performance zur Eröffnung

Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, 22. Mai, um 18 Uhr mit der Performance „Baking Books“ von Baran Caginli. Zur Eröffnung sprechen Museumsdirektor René Zechlin sowie Stefanie Kleinsorge, Bereichsleitung Kultur der Stadt Ludwigshafen, und Anna Katharina Rapp, Leiterin Gesellschaftliches Engagement der BASF. Ein einführendes Gespräch in die Ausstellung führt die Kuratorin Julia Katharina Thiemann mit Stefan Wahlen, Professor für Ernährungssoziologie an der Universität Gießen.