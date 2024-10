Der französische Bahntechnik-Konzern Alstom plant erhebliche Einschnitte an seinen Standorten in Deutschland. Betroffen davon ist auch Mannheim. Dort sollen die Produktion und das Servicegeschäft eingestellt und der Zukunftsbereich für alternative Antriebstechnik (Green Traction) nach Frankreich verlagert werden. Dadurch sind im Produktionsbereich des Standorts rund 100 bis 140 Arbeitsplätze akut gefährdet, teilt die Stadt Mannheim mit. Derzeit beschäftigt Alstom in Mannheim rund 750 Mitarbeiter. Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) und Wirtschaftsbürgermeister Thorsten Riehle ( SPD) wollen gemeinsam mit der Landesregierung Zukunftsperspektiven für den Alstom-Standort Mannheim entwickeln. Die Mannheimer SPD hat den Konzern aufgefordert, die geplanten Einschnitte für Mannheim zurückzunehmen.

Mehr zum Thema lesen Sie hier.