Auch in Ludwigshafen gab es viele Hobbyfotografen, die am Wochenende die Gelegenheit nutzten, um Fotos von den hierzulande eher selten zu sehenden Polarlichtern machten. Unser Bild zeigt eine Aufnahme von Mika Thösen, der das Schauspiel in der Nacht auf Samstag mit der Kamera festgehalten hat. Fotografiert hat der 18-Jährige von der Melm aus in Richtung Frankenthal.