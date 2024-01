Mit einem klaren 45:24-Sieg haben Friesenheims Degendamen die dritte Runde des Deutschlandpokals erreicht. Emma Oberthür, Sonja Tippelt, Bettina Fichtel und Alica Störmer gingen gegen das Team vom Fechterring Hochwald Wadern vom Start weg in Front und lagen nach fünf von neun Gefechten bereits 25:11 in Führung. Auch in der Folge hatte der Gegner nicht viel entgegenzusetzen und unterlag schlussendlich klar. Nachdem die TSG im vergangenen Jahr den zweiten Platz im Pokalfinale erreicht hatte, erhielt das Team zum Auftakt 2024 ein Freilos und steht nun direkt in Runde drei.