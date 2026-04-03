Der SV Ruchheim aus der A-Klasse und der MSV Ludwigshafen, der eine Liga tiefer angesiedelt ist, stehen nach wenig gefährdeten Halbfinalsiegen im Kreispokalendspiel.

SV Pfingstweide - SV Ruchheim 3:8. „Am Anfang waren wir gut im Spiel“, analysiert Pfingstweides Vorsitzender Yasin Altunöz, der mit dem frühen Ausfall von Stürmer Yusuf Cekemci den Plan durchkreuzt sah. Dem 0:1 von Mert Hizarci (6.) folgte zwar fast umgehend der Ausgleich, den Canel Yilmaz mit sehenswertem Seitfallzieher erzielte (11.), doch bis zur Pause hatte der Favorit aus der A-Klasse alles klar gemacht. „Wir haben die linke Abwehrseite des SVP als Schwachstelle ausgemacht und über unsere rechte Flanke einige Treffer erzielt“, verdeutlicht SVR-Coach Zdravko Barisic. Kai Gutermann nach glänzendem Pass seines Bruders Jan (21.), Dean Wittmann (34.) und Spielgestalter Jan Gutermann selbst (21.) schraubten das Ergebnis auf 4:1.

Zudem schwächten sich die Platzherren mit einer Roten Karte für Hakan Yildiz, wohl wegen Beleidigung eines Schiedsrichter-Assistenten, selbst (44.). In Überzahl machten Hizarci (64.) und Kai Gutermann (67.) mit einem Doppelschlag das halbe Dutzend voll. „Gut ist, dass wir nicht aufgegeben haben und bis zum Ende auf ein besseres Resultat gespielt haben“, erklärt Altunöz und meint die Tore von Tolga Tarakci per Elfmeter nach Foul an Bünyamin Yildirim (79.) und Hakan Cakmak mit wuchtigem 25-Meter-Schuss (89.). Aber auch Ruchheim traf noch zweimal. Meridon Haxhijaj (82.) und Dirk Hilzendegen (88.) waren die Torschützen. „Es war ein souveräner Sieg, aber es gab schon wieder drei Gegentore, Das ärgert mich sehr“, betont Barisic. Dagegen hob der Ruchheimer Übungsleiter positiv hervor, dass die meisten der acht Treffer bemerkenswert flüssig herausgespielt gewesen seien.

MSV Ludwigshafen – ASV Fußgönheim II 3:1. Die Partie musste auf dem Hartplatz ausgetragen werden, weil der Rasen in Mundenheim kein Flutlicht hat. „Meine Mannschaft sollte ohne Druck ins Spiel gehen, und das hat sie auch gemacht“, sagt MSV-Trainer Berkan Celik. Nach zehn starken Minuten, in denen der ASV gut anlief, nahm der Gastgeber das Heft in die Hand, kombinierte gut und ließ kaum Chancen der Fußgönheimer zu. Das 1:0 markierte Torjäger Erhan Cakir, als die Gäste den Ball nicht klären konnten (36.). Zwei Minuten später fiel jedoch nach einem Eckball der Ausgleich, als dem am kurzen Pfosten platzierten Yusuf Bakar per Kopf ein Eigentor unterlief, weil die Kommunikation mit seinem Torwart Fabricio Tarcelli nicht stimmte.

Doch noch vor dem Wechsel erzielte Sinan Bak mit einem Schuss in den Winkel ein Traumtor zum 2:1 (42.). Eine Vorentscheidung bedeutete die Rote Karte, die sich Fußgönheims Torwart Kaiwan Disai einhandelte, der sich verbal mit MSV-Reservespielern angelegt habe (67.). In Überzahl ließ der MSV den Ball gut laufen und erhöhte nach einem Konterangriff auf 3:1 (77.). Torschütze war wieder Cakir auf Vorlage von Bakar. „Am Ende können wir höher gewinnen. Ich bin sehr stolz auf das Team, es hat in dieser Saison schon jetzt viel geleistet“, freut sich Celik. Damit spielt der Coach auf die Chance an, erstmals seit vielen Jahren wieder in die A-Klasse aufzusteigen sowie den Finaleinzug. Im Endspiel sei der MSV Außenseiter. Das Finale des Fußball-Kreises Rhein-Pfalz findet am 30. April (18.30 Uhr) statt, der Austragungsort ist noch offen.