Im soziokulturellen Zentrum KISTE in Maudach startet die Veranstaltungsreihe „Satzkiste – der Ludwigshafener Poetry Slam“. Los geht es am Samstag, 10. Dezember, 19 Uhr, im Julius-Hetterich-Saal.

Sechs Minuten haben die Künstler laut Veranstalter Zeit, um beim Poetry Slam am Samstag ihre selbstverfassten Werke vorzutragen. Wer am Ende gewinnt und die Trophäe, die goldene Satzkiste, mit nach Hause nehmen darf, das entscheidet das Publikum. Per Applausabstimmung wird der beste Dichter des Abends gekürt.

Sieben Teilnehmer treten an

Sieben Teilnehmer aus dem Südwesten der Bundesrepublik treten an. Fünf davon stehen schon fest: Mark Heydrich aus Saarbrücken, Yasmin Abbas aus Mainz und Ludwigshafen, Julius Kessler aus Wiesbaden, Ria aus Heidelberg und Bad Dürkheim sowie Lenny Felling aus Mainz. Zwei weitere Startplätze sind für lokale Teilnehmer frei. Moderiert wird der Wettstreit von Markus Becherer, zweimaliger rheinland-pfälzischer Poetry-Slam-Landesmeister.

Beim Poetry Slam geht es darum, sich mit selbstverfassten Texten in einem Dichterwettstreit zu messen. Die Texte können dabei lustig oder eher künstlerisch sein und müssen innerhalb einer vorgegebenen Zeit vorgetragen werden. Requisiten kommen nicht zum Einsatz. Der Sieger wird in der Regel vom Publikum gekürt. Wie abgestimmt wird, variiert von Veranstaltung zu Veranstaltung.

Termin

Satzkiste – der Ludwigshafener Poetry Slam am Samstag, 10. Dezember, 19 Uhr, im Julius-Hetterich-Saal, Grünstadter Straße 2 in Ludwigshafen. Weitere Informationen sowie den Link zu den Tickets im Vorverkauf gibt es im Internet unter www.skz-kiste.de/programm.