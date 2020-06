Die Stadtratsfraktion Grüne und Piraten startet einen kommunalpolitischen Podcast. Nach der guten Resonanz auf die digitale Fraktionssprechstunden auf Instagram wolle man nun mit weiteren kreativen Ideen experimentieren, sagt Fraktionsvorsitzender Raik Dreher: „Wir beschreiten damit neue Wege in der bürgernahen Kommunikation. Mit unseren Hörbüchern zur Geschäftsordnung und zu Hauptsatzung von Ludwigshafen haben wir bereits erste Schritte in diese Richtung gemacht.“ Heinz Zell ergänzt: „Unsere Idee ist es, monatlich kommunalpolitische Themen in Ludwigshafen unterhaltsam zu besprechen.“ So ist der Podcast zu erreichen: https://grueneundpiraten-lu.de/2020/06/16/welterster-kommunalpolitischer-podcast-fuer-ludwigshafen/.