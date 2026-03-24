Einen Zuwachs von 2,39 Prozent beim wasserseitigen Güterumschlag verzeichneten die Mannheimer Häfen im Februar diesen Jahres im Vergleich zum Vorjahresmonat. Demnach seien 616.952 Tonnen Güter umgeschlagen worden, im Vergleich zu 602.529 Tonnen im Februar 2025, was einen Zuwachs von 14.423 Tonnen bedeutet, wie die Mannheimer Hafengesellschaft (HGM) mitteilt. Hafendirektor Uwe Köhn ordnet das Monatsergebnis laut Mitteilung als „erfreulich“ ein. Der Umschlag an Erzen, Steinen, Erden, sonstigen Bauerzeugnissen sowie Maschinen, Ausrüstungen und langlebigen Konsumgütern ein Plus verzeichnet habe, sei die Masse bei den Gütergruppen Metalle und Metallerzeugnisse sowie Sekundärrohstoffe und Abfälle im Vergleich zum Vorjahresmonat gesunken, erläutert die HGM.

In den ersten beiden Monaten des laufenden Jahres wurden, wie es in der Mitteilung der HGM weiter heißt, insgesamt 1.174.504 Tonnen umgeschlagen. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einer Minderung von 7.432 Tonnen (minus 0,63 Prozent).