Sich sportlich betätigen und gleichzeitig einen Beitrag zu einer sauberen Stadt leisten: Das Angenehme mit dem Nützlichen haben am Samstag über 100 Läuferinnen und Läufer bei der Mitmachaktion „Plogging LU“ verbunden. Was sie beim Joggen am Wegesrand alles aufgelesen haben.

„Plogging LU“ ist Teil der Aktion Saubere Stadt des Ludwigshafener Marketing-Vereins. Der wohl aus Schweden kommende Begriff, zusammengesetzt aus Jogging und „plocka