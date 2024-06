Ein Plogging-Event findet am Samstag, 15. Juni, von 11 bis 13 Uhr im Rahmen der Aktion Saubere Stadt des Marketingvereins Ludwigshafen im Ebertpark statt. Jeder kann spontan mitmachen.

Die Veranstaltung richtet sich nach Angaben der Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom) an alle Altersklassen. Treff und Startpunkt zum Plogging ist am Riesenrad des Pfalzfests auf dem Festplatz vor der Friedrich-Ebert-Halle. Alle Teilnehmer erhalten kostenfreie Aktionsshirts für ihre Beteiligung und zum Abschluss eine kleine Überraschung als Belohnung. Plogging ist eine Kombination aus sportlicher Betätigung und Engagement für die Umwelt, denn es verknüpft die sportliche Betätigung beim Laufen mit dem Aufsammeln von Müll. Das Plogging-Event des Marketingvereins findet dieses Jahr im Rahmen der landesweiten Bewegungstage des Landes Rheinland-Pfalz statt. Ebenfalls an diesem Samstag am Riesenrad, bereits ab 10 Uhr, werden weitere sportliche Aktivitäten im Rahmen der Bewegungstage angeboten. Die Teilnahme ist kostenlos.