Insgesamt 60 Teilnehmer unterschiedlichster Generationen sind am Samstag (17. Juni) dem Aufruf des Marketingvereins zur Teilnahme an einem Plogging-Event im Ebertpark gefolgt. Die Initiative fand innerhalb der „Aktion Saubere Stadt“ statt, in Kooperation mit der Initiative „Land in Bewegung“. Plogging verknüpft Laufsport mit dem Aufsammeln von Müll, eine Kombination aus sportlicher Betätigung und Engagement für die Umwelt. Unter den Beteiligten waren laut Marketingverein auch zahlreiche Familien, die sich gemeinsam auf den Weg machten, um den Park von Abfällen zu befreien. Nach einem kleinen Aufwärmtraining der Läufer ging es los auf eine etwa zweistündige Tour durch den Park. Alle Teilnehmer erhielten vor ihrem Start ein kostenfreies Funktionsshirt. Zum Abschluss gab es als Dankeschön Verzehrgutscheine für das Pfalzfest sowie Chips für die dortigen Fahrgeschäfte. Außerdem erhielten alle kleine Tüten mit Sonnenblumensamen, um auch auf diese Weise einen Beitrag zu einer erblühenden Umwelt leisten zu können.