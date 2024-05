Innerhalb der Aktion „Saubere Stadt“ des Marketingvereins findet am Samstag, 15. Juni, 11 bis 13 Uhr, im Ebertpark ein Plogging-Event statt. Die Veranstaltung richtet sich an alle Altersklassen. Treff- und Startpunkt ist am Riesenrad auf dem Pfalzfest, das zu dieser Zeit auf dem Festplatz vor der Friedrich-Ebert-Halle veranstaltet wird. Plogging verknüpft die sportliche Betätigung beim Laufen mit dem Aufsammeln von Müll, eine Kombination aus sportlicher Betätigung und Engagement für die Umwelt. Das Plogging-Event findet dieses Jahr im Rahmen der landesweiten Bewegungstage statt. Es ist damit Bestandteil des Projekts „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ des Landes Rheinland-Pfalz. Die Teilnahme ist kostenlos. Alle Teilnehmer erhalten für ihre Beteiligung zum Abschluss eine kleine Überraschung als Belohnung.