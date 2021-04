Wenn zu Corona-Zeiten Abstandsregeln einzuhalten sind und die Kapazitäten beschränkt, müssen manche Künstler zweimal auftreten, um die Nachfrage zu befriedigen. So Vincent Klink im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis, der aus seinem jüngsten Buch „Ein Bauch lustwandelt durch Wien“ gelesen und mit Patrick Beebelar musiziert hat.

Immerhin insgesamt knapp 130 Besucher fanden auf diese Weise Platz in der stilvollen Musikbar unter dem Rosengarten. Aber das sind immer noch weniger Gäste, als unter gewöhnlichen Voraussetzungen in nur einer einzigen ausverkauften Vorstellung zu begrüßen wären. Der schwäbische Koch, Autor und nicht zuletzt Musiker Vincent Klink hat diese normalen Zeiten auch schon erlebt, als er in der Eröffnungssaison 2018 in der Bar gastierte. Man könne ihn nur an Sonntagen und Montagen für derartige Auftritte gewinnen, wenn sein Stuttgarter Sterne-Restaurant Wielandshöhe Ruhetag habe, erläuterte Thomas Siffling, der Betreiber des Ella & Louis, der den Abend moderierte.

Diesmal war es „Ein Bauch lustwandelt durch Wien“, der Nachfolger von „Immer dem Bauch nach“ und „Ein Bauch spaziert durch Paris“, der Klink an den Friedrichsplatz führte. Er las erst einmal das Inhaltsverzeichnis vor, nicht ohne einzelne Kapitelüberschriften mit spontanen Einwürfen zu garnieren oder sich in schwelgerischen Erinnerungen zu ergehen. Wien, sagte er, sei eine Stadt, in der er gerne leben würde, „wenn ich nicht selbst eine Immobilie wäre.“ Sein Restaurant in Degerloch, in dem er, die Ruhezeiten ausgenommen, täglich anzutreffen sei, binde ihn an Baden-Württemberg. Viele Male jedoch habe er Österreichs Hauptstadt besucht. Schließlich sei sein Bauch ein „fein justierter Kompass“ durch all die Kaffeehäuser, Beisln, Luxusrestaurants und jenes Wohlleben, das nur Puritaner für überflüssig hielten.

Ehrenrettung der Schrammelmusik

„Gefühlt kommt bei einem Spaziergang durch die Stadt alle 50 Meter ein Gasthaus. Richtig gut sind längst nicht alle, aber meist sind sie sehr preiswert und selten ganz schlecht“, so Klinks Urteil. Gerne hätte man bei dieser Gelegenheit erfahren, was der Gourmet über die Mannheimer Betriebe zu sagen weiß. „Jetzt erhole mer uns gschwind mit em Musikstück!“ hieß es stattdessen nach einem kurzen Lese- oder Erzählabschnitt, und der musikalische Koch griff zur Querflöte, um mit dem Trierer Pianisten Patrick Bebelaar beschwingten Jazz zu spielen, der sehr angenehm ins Ohr und in die Beine ging. „How Insensitive“ von Antônio Carlos Jobim oder „Speak Low“ von Kurt Weill waren da zu hören, während es regelrecht virtuos wurde, wenn Bebelaar solistisch die Tasten bearbeitete. Die vertraute Basstrompete blies Klink diesmal nicht. „Immer wenn ich was ziemlich gut kann, fang’ ich was Neues an“, berichtete er, um zur Mundharmonika zu greifen und rhythmisch Miles Davis' „All Blues“ zu blasen.

Der Wiener Jazzer Joe Zawinul war ihm eine Erwähnung wert („Der hat schwärzer gespielt wie jeder Schwarze“), ebenso die Wiener Schrammelmusik, für deren Ehrenrettung Klink sich einsetzt, zumal sie allzu leicht mit „Geschrammel“ gleichgesetzt wird. „Bum-bum, zupf-zupf“, führte er den Klang der Kontragitarre lautmalerisch vor Ohren, und wandte sich literarisch vor allem der habsburgischen Geschichte zu wie nachahmenswerten Sozialleistungen des österreichischen Staates.