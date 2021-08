Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Donnerstag um 15 Uhr einen Mann des Stadtparks verwiesen. Dieser war laut Stadt der mehrmaligen Aufforderung, seine Hunde anzuleinen, nicht nachgekommen. Bei einem Streifgang über die Parkinsel in Süd sahen die Einsatzkräfte den 31-Jährigen auf einer Parkbank sitzen, als zwei Hunde zu ihm liefen. Der Mann gab an, dass er der Besitzer der Tiere sei, weigerte sich aber, sie an die Leine zu nehmen. Er verhielt sich unkooperativ gegenüber den KVD-Mitarbeitern und machte zunächst unter anderem unvollständige Angaben zu seiner Person. Er erhielt einen Platzverweis, den er laut Stadt befolgte.