Mit einem Banner, Fahnen und Lärm machte am Dienstagmorgen die Gewerkschaft Verdi am Ludwigshafener Rathausplatz vor dem Büro von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) auf sich aufmerksam. Verdi fordert 1,5 Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 500 Euro.

Bis 2024 sollen nahezu alle Straßen in der Mannheimer Innenstadt saniert werden. Das will die Verwaltung nutzen, um das Parken in den Quadraten weiter einzuschränken.

Nach langem Vorlauf soll es jetzt schnell gehen. Schon bald sollen auch in Frankenthal Parkgebühren ganz einfach über eine App mit dem Smartphone statt mit Münzgeld bezahlt werden können. Andere Kommunen sind da längst weiter.

Sind in Speyer genügend Rettungswagen einsatzbereit? Dass es Personalmangel gibt, ist unbestritten. Ob dies öffentlich angeprangert werden sollte, ist Gegenstand einer Kontroverse zwischen der Stadt Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis.

Vor mehr als einem Jahr sind viele Pachtverträge mit den Eigentümern von Grundstücken, die früher zum Campinggebiet „Auf der Au" gehörten, ausgelaufen. Doch auf nicht wenigen Flächen befinden sich immer noch die Hinterlassenschaften von Campern. Für den Rhein-Pfalz-Kreis als Hauptgesellschafter der Betreiber-GmbH wird das zunehmend zum Problem.

Beim 60. Regionalwettbewerb Vorderpfalz von „Jugend musiziert" haben am Wochenende 119 junge Musiker und Musikerinnen miteinander gewetteifert. 107 Teilnehmer stellten sich der Jury in den Räumen der Städtischen Musikschule Ludwigshafen.