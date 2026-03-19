Das Platzproblem der betreuenden Grundschule in Neuhofen ist gelöst. Die Ortsgemeinde pachtet den katholischen Kindergarten an, der zum Ende des Kita-Jahres geschlossen wird.

Die betreuende Grundschule braucht mehr Platz. Das zeichnet sich seit Jahren ab und der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung der Grundschulkinder, der ab dem Schuljahr 2026/27 schrittweise umgesetzt werden muss, erhöht den Handlungsdruck.

Gleichzeitig wird zum Schuljahreswechsel 2026/27 die katholische Kita St. Nikolaus geschlossen. Sie liegt in unmittelbarer Nachbarschaft der Schule. Die katholische Kirchengemeinde hat sich zu diesem Schritt entschieden, da die Ortsgemeinde ihrer Bitte, die Bauträgerschaft für das in die Jahre gekommene Gebäude zu übernehmen, abgelehnt hatte. Nach längeren Verhandlungen einigten sich beide Seiten auf einen Pachtzins. Geplant ist ein Erbpachtvertrag über 45 Jahre.

Viel Zeit bleibt nicht zwischen Schließung der Kita am 25. Juli und Einzug der betreuenden Grundschule am 15. August. Doch Ortsbürgermeister Ralf Marohn (FDP) ist zuversichtlich, dass in diesen drei Wochen die Toiletten saniert, Schiebetüren ausgetauscht und ein Zugang von der Rehbachseite aus geschaffen werden können. „Für die Schulkindbetreuung müssen wir nicht so aufwendig renovieren wie für eine Kita. Die Anforderungen sind viel geringer“, erklärte Marohn in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderates Neuhofen. Mit Beginn des neuen Schuljahres werden die Dritt- und Viertklässler dann nach der Schule in den Räumen der ehemaligen katholischen Kita betreut.