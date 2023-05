Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Rande von Edigheim ist ein Neubaugebiet „Im Zinkig“ geplant. Vor allem Einfamilienhäuser sollen dort entstehen. Die Nachfrage nach den Baugrundstücken ist riesig. Doch Bauwillige sollten in dem Gebiet auf einige Dinge achten. So sind Schallschutz und wasserdichte Keller bei den Neubauten erforderlich. Auch bei der Zufahrt gibt es noch ein Problem.

Der „Zinkig“ ist ein schmale Straße am Südrand von Edigheim. Der Ort ist in diesem Bereich vor Jahren mit dem Baugebiet „Wolfsgrube“ gewachsen. Nun soll sich ein