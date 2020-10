Die für Samstag geplante „Börse Filme & Platten“ im Maudacher Julius-Hetterich-Saal ist vom Veranstalter kurzfristig abgesagt worden. Grund: Steigende Corona-Infektionszahlen und damit verbundene Auflagen für Veranstaltungen. „Niemand will derzeit eine Veranstaltung verantworten“, begründet Bernd Kühn von „Kühe Events“ das abrupte Plattenbörsen-Aus. Er habe am Freitag von der für Mainz ausgerufenen „Alarmstufe Orange“ wegen steigender Covid-Neuinfektionen erfahren. Für Kühn und seinen Geschäftspartner Torsten Heger gibt es aber noch einen weiteren Grund für die Absage in Ludwigshafen: Besucher von Veranstaltungen müssen zur Nachverfolgung von Infektionen ihre Kontaktdaten angeben. Bei falschen Daten droht seit Samstag ein hohes Bußgeld. Für Heger ist unklar, inwieweit der Veranstalter für Falschangaben der Gäste mit in der Verantwortung stehe. Außerdem sei unklar, wie Veranstalter die Daten der Besucher kontrollieren sollen. „Wir können das Risiko nicht eingehen“, haben daher die beiden Veranstalter beschlossen und die Börse abgesagt.