Zur ersten kostenfreien Plastiktauschparty in Ludwigshafen laden die Volkshochschule (VHS), das Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk (GML) und die Evangelische Kirche unter dem Motto „Plastik ohne Ende?!“ für Donnerstag, 16. Mai, ab 17 Uhr in die „Lucation“, ehemaliges Hallenbad Nord, Erzbergerstraße 12, ein. Die Veranstaltung startet mit einer Führung durch das Infozentrum „Die vier Elemente“ der GML mit besonderem Fokus auf den Dauerausstellungen „#Antimikroplastik“ sowie des „Clean River Projects“. Danach erläutert Joachim Bäcker, Evangelische Erwachsenenbildung, wie Menschen in Sachen „weniger Plastik“ kleine Schritte mit erstaunlich großer Wirkung gehen können.

Zum Beispiel, indem beim Einfrieren, zum Frischhalten oder für die Mikrowelle Glasgefäße benutzt werden, Wachstücher anstatt Frischhaltefolie verwendet und keine Spülschwämme aus Kunststoff eingesetzt werden. Im Anschluss sind Besucher bei Lounge-Musik, Getränken und Häppchen zur Plastiktauschparty eingeladen. Egal ob Tupperware, Plastikspielzeug oder andere Plastikmehrweggegenstände – alles kann mitgebracht und getauscht werden.

Anmeldungen nimmt Petra Paula Marquardt von der VHS unter Telefon 0621 504-2631 oder per E-Mail an petra-paula.marquardt@ludwigshafen.de entgegen.