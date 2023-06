Fast 20 Jahre lang stand das Zelt der Palazzo-Show am Europaplatz am Ende der A656 von Heidelberg kommend. Da die Veranstaltung nun im Taylor-Park, der sich 6,5 Kilometer nordöstlich der Mannheimer Innenstadt Richtung Viernheim befindet, stattfindet, soll das Areal am Planetarium neu gestaltet werden. Laut Stadt soll zunächst ein Planungswettbewerb samt Kostenschätzung und anschließend ein Grundsatzbeschluss durch den Gemeinderat erfolgen. „Der Europaplatz in direkter Sichtachse zur Augustaanlage und dem Wasserturm ist der bedeutendste Stadteingang direkt ins Zentrum. Deshalb wollen wir mit dieser Grünfläche unsere Stadt angemessen repräsentieren sowie ökologisch und stadtklimatisch entwickeln“, sagt der für Stadtentwicklung zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD).

Der Europaplatz in den Stadtteilen Schwetzingerstadt und Oststadt setzt sich aus drei Grünflächen zusammen, deren Grundflächen in Summe ein Rechteck darstellen. Diese Platzstruktur besteht aus einer ellipsenförmigen Grünfläche in der Mitte und jeweils einer rahmenden Grünfläche auf der Nord- und Südseite. Der geplante Wettbewerb betrifft ausschließlich die Grünflächen. Die Straßenflächen und Gebäude sollen unberührt bleiben. Für den Zeitraum der Bundesgartenschau wurden gepflanzt, die auch 2024 und 2025 noch blühen sollen. Ein Umbau des Platzes ist daher erst ab 2026 geplant.