Das neue Planschbecken im Freibad am Willersinnweiher kann ab dem morgigen Dienstag, 12. Juli, in Betrieb genommen werden. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. „In der Mitte befindet sich als Attraktion für die Kinder ein Wasser-Igel. Neu ist das motorisch ausfahrbare Sonnensegel, das künftig den Kleinkindern Schatten spendet“, so die Verwaltung. Die Sanierungsmaßnahme hat demzufolge rund eine Million Euro gekostet und beinhaltet unter anderem den Tausch des Beckens sowie der darunter befindlichen Stahlbetonkonstruktion, neue Wasserrohre, ein neues Durchschreitebecken, Pflasterarbeiten um das Becken und das Sonnensegel. Nötig geworden war die Sanierung nach Angaben der Stadt, da es im alten Planschbecken immer wieder Probleme mit der Mess- und Regeltechnik gegeben habe. Zudem hätten auch immer wieder Fliesen am alten Becken ausgetauscht werden müssen. „Aufgrund der guten Erfahrungen mit den neuen Edelstahlbecken im Nichtschwimmer- und im Sportbecken hat sich die Stadt Ludwigshafen auch beim Planschbecken nun für Edelstahl entschieden, welches künftig Fliesenarbeiten überflüssig macht.“