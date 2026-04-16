Nach der Rettungsaktion hat sich die Akademie der Bildenden Künste Mannheim in neuen Räumen mit viel Herzblut eingerichtet – dafür musste ein Sternenhimmel weichen.

Wer den schwarzen Vorhang zur Seite zieht, um ins Fotolabor zu treten, steht einem Skelett gegenüber und blickt in leere Augenhöhlen. Das ist kein Künstler, der zu viel Zeit in der Dunkelkammer verbracht hat, sondern das Exemplar für die Anatomie-Studien, das dort zwischengeparkt ist. Die Studierende Monika Kesberg rollt es heraus und platziert es im hellen großen Saal auf seinem Podest, um das sich die Lernenden auch beim Kurs Aktzeichnen versammeln. Dann stellt sich die 60-Jährige hinter eine Staffelei, um an ihrer abstrakten Malerei weiterzuarbeiten. „Es ist inspirierend, weil hier so unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen“, sagt sie. „Hauptsache wir sind zusammen und lernen viel, egal wo.“ Zwischendurch berät sie sich mit ihren Mitstudierenden.

Im Fotolabor ist auch das Skelett zwischengeparkt, das den Anatomie-Studien dient. Der Platz ist begrenzt, daher wird viel improvisiert – und die Fühler nach größeren Räumen ausgestreckt. Foto: Antje Landmann

Am Tisch neben ihr schraffiert Moritz Dörr die Zeichnung eines Körpers mit dem Bleistift. Er kommt aus Nordrhein-Westfalen, hatte den Fokus auf Illustration und sich für ein Studium hier entschieden, weil sich die Akademie so sympathisch auf ihrer neuen Webseite präsentiert hat. „Das Studium hat mir viele Türen geöffnet, weil man an andere Methoden und Medien herangeführt wird und vieles ausprobieren kann“, sagt der 19-Jährige. „Die Materialien fürs Fotografieren zum Beispiel hätte man sonst nicht zu Hause.“

Ein vollwertiges Diplom-Studium kann man an der privaten Akademie absolvieren, ohne Altersbeschränkung, Abitur und die Hürde einer Aufnahmeprüfung. Von Kunstgeschichte, Grundlagen der Wahrnehmung, über Drucktechniken und Bildhauerei, Fotografie und Video, Sach- und Aktzeichnen, Materialkunde bis hin zum Thema Kunst und Markt, werden die derzeit 25 Studierenden auf ein Leben in der Kunstszene umfassend ausgebildet – und zwar von zwölf Dozierenden, die selbst als Künstler arbeiten und dadurch bei der Vernetzung helfen können. „Es gibt wieder eine Struktur. Es gibt wieder eine Akademie“, sagt die neue Leiterin Kathleen Knauer und klingt erleichtert. Denn vor gut einem Jahr – Mitte März 2025 – stand alles vor dem Aus.

Von einem Tag auf den anderen sollte der Unterricht wegen finanzieller Probleme eingestellt werden. Das Hauptproblem: die Schließung des Standorts über dem historischen Herschelbad, wo die Akademie auf 1200 Quadratmetern mietfrei, aber mit hohen Nebenkosten residierte. Wie berichtet, haben sich Dozierende und Studierende zusammengetan, getragen von der Vision eines Neuanfangs, gründeten einen Verein als Träger, suchten nach alternativen Räumen und versuchten Gelder zu generieren. Die Dozierenden unterrichteten weiter, ohne Honorar, teils im Freien, teils in ihren Ateliers und zuletzt in einer Zwischennutzung im Stadthaus. Bis ein Zwei-Jahres-Mietvertrag für das neue Domizil im Jungbusch unterschrieben werden konnte. Das ehemalige Veranstaltungshaus von Kulturbrücken war jedoch dunkel und schwarz. Dort, wo die Bühne stand, war die Decke mit einer Fototapete überzogen, die den Sternenhimmel mitsamt einem riesigen Erdball zeigte. Der Planet musste weg. Alles wurde renoviert, weiß überstrichen, Tageslichtlampen installiert. Das Meiste wurde ehrenamtlich gemacht und geschenkt, in einer Welle an Hilfsbereitschaft, erzählt Kathleen Knauer, Dozierende, dann im Vorstand und jetzt Akademieleiterin im Mini-Job. „Ich habe mein eigenes Leben für ein Jahr auf Pause gestellt“, sagt die 45-Jährige.

Emsige „Wichtelwerkstatt“

Sie hat ihre eigenen Kunstkurse eingestellt, konzentriert sich nun auf die Organisation der ABK. Eigentlich bräuchte es wie vorher, eine Teilzeit-Leitung plus Sekretariat. „Ich bin etwas müde“, räumt sie ein. „Aber vor allem stolz, was wir als Team geschafft haben. Es war wie eine Wichtelwerkstatt, weil jeder etwas beigetragen hat.“ Den Schriftzug entworfen, die Webseite aufgesetzt, Instagram bespielt, die Küche eingerichtet oder den Informationsstand auf dem Maimarkt aufgestellt, um Präsenz zu zeigen und um Sponsoren zu werben. Der Knackpunkt sind nach wie vor die Finanzen.

Rund 19.000 Euro kamen durch Crowdfunding und Spenden zusammen, dazu Gelder durch Versteigerungsaktionen und Verkauf von Jahresgaben. Der Jackpot: Die Stadt Mannheim hat für 2026 eine Konzeptionsförderung über 18.000 Euro bewilligt. Das Ziel ist, zudem mehr Unternehmen für eine Vereinsmitgliedschaft zu gewinnen, da sie den Betrag steuerlich geltend machen können – und sich die ABK kreativ für das gesellschaftliche Engagement revanchieren wird. Hauptsächlich trägt sich der Betrieb jedoch über die Studiengebühren, die auf monatlich 300 Euro im Vorstudium und 250 Euro im Hauptstudium erhöht worden sind. 15 Studierende haben fürs kommende Wintersemester bereits Interesse angemeldet, was ein gutes Zeichen ist und gleichzeitig ein Dilemma bringt.

„Wir müssen wachsen“

Der Raum ist bereits knapp mit 130 Quadratmetern. Die Studierenden können keine festen Arbeitsplätze einrichten. Für große Bildhauer-Arbeiten fehlt eine Werkstatt. „Langfristig ist es zu eng. Wir müssen wachsen und strecken schon die Fühler aus – mit dem Dilemma, dass wir für mehr Platz auch mehr Miete zahlen müssen“, meint Kathleen Knauer. Die erste Euphorie hat nachgelassen, aber der Wille, die Akademie langfristig am Leben zu halten, ist ungebrochen.

Vieles hat sich verbessert: Das Honorar der Dozierenden wurde um 10 Euro auf 30 Euro pro Unterrichtseinheit erhöht. Und auch die Zeit des Improvisierens hat Spuren hinterlassen: „Weil wir in die Ateliers der Dozierenden durften, haben wir einen noch engeren Kontakt aufgebaut“, sagt Monika Kesberg. „Und wir dürfen selbst mehr Ausstellungen machen.“

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Den Hintergrund, warum die Freie Kunstakademie vor dem Aus stand und wie sie sich als Akademie der Bildenden Künste Mannheim neu erfunden hat, lesen Sie hier.

Termine

Der nächste Semesterstart ist am 14. September 2026 in der Akademie der Bildenden Künste Mannheim.

Bei den Offenen Ateliers präsentieren Studierende am Sa, 27. Juni, 16 bis 22 Uhr und So, 28. Juni, 11 bis 18 Uhr, ihre Arbeiten.

Die Absolventen zeigen ihre Abschlussarbeiten von Do, 16. Juli bis 26. Juli, Raum S4,17 Mannheim.

Im Erwachsenenkolleg können Interessierte Workshops wahrnehmen, darunter Druckexperimente mit Alltagsmaterialien, Schablonenmalerei oder zu Zeichnungen und Experimenten in der „Wunderkammer“, Kursprogramm unter www.abk-ma.de.