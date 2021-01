Seit Monaten schon können wir keine Kunst mehr erleben. Kein Schlendern durch Museumsräume, kein Genießen dieser einzigartigen Ruhe dort, kein Stehenbleiben, Versunkensein, auf sich wirken lassen. Museen sind geschlossen und werden es noch lange bleiben. Wie lange, weiß niemand. In Ludwigshafen bis mindestens Mai – so lange wird das Wilhelm-Hack-Museum brandschutzsaniert.

Und sowieso sollen wir alle am besten das Haus ja gar nicht mehr verlassen. Höchstens zum Einkaufen oder, wenn wir zu den Menschen mit höchster Impfpriorität gehören, zum Impfen. Eines der 31 rheinland-pfälzischen Impfzentren befindet sich in der Ludwigshafener Walzmühle. Weil deren Wände doch ein wenig trist anmuteten, hängte das Hack-Museum sie nach einem Vorschlag von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (58, SPD) ein paar bunte Plakate an die Wände. Man hätte auch richtige Kunstwerke aufhängen können, andere Impfzentren haben das getan, in Straubing, in Bottrop. mancherorts wird noch diskutiert. Zwei Fliegen mit einer Klappe, sozusagen: Mit dem Besuch im Impfzentrum hat man gleich noch eine Ausstellung besucht.

In Ludwigshafen, weil schnell umzusetzen, hat man sich für Ausstellungsplakate entschieden. Ausgewählt von Museumsmitarbeiter Udo Baur, zieren nun Erinnerungen an den Blauen Reiter, an Miró, an Niki de Saint Phalle und an viele andere große Kunst-Momente in der Stadt die vorher kargen Wände. Und das ist doch auf jeden Fall besser als: nichts.