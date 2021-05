Eine Plakataktion soll ältere Menschen in Ludwigshafen vor Betrugsmaschen warnen. Ab dem Wochenende werden die Plakate in Bussen und Bahnen der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV), an einigen Haltestellen sowie an öffentlichen Einrichtungen zu sehen sein. Das Motiv – eine „Enkelin“ in Polizeiuniform, die ihre Großeltern warnt („Lasst Euch nicht reinlegen“) – soll zum Nachdenken anregen und auch insgesamt die Achtsamkeit vor Trickbetrug in der Bevölkerung erhöhen. Immer wieder werden Senioren Opfer des sogenannten Enkeltricks, bei dem ein Betrüger anruft, sich als Verwandter ausgibt, um so an Geld oder Wertsachen zu kommen. Durch die Corona-Pandemie ist nach Einschätzung der Polizei die Anzahl der betrügerischen Anrufe gestiegen. Neben dem Enkeltrick geht es dabei oft auch um falsche Polizeibeamte. Der Schaden beträgt meist viele Tausend Euro, in einigen Fällen sind Senioren um ihre gesamten Ersparnisse gebracht worden. Aus Scham trauen sich viele Opfer nicht, ihren Angehörigen oder der Polizei davon zu erzählen. Deshalb hat der Rat für Kriminalitätsverhütung der Stadt Ludwigshafen zusammen mit der Polizei die Plakataktion gestartet, um ältere Menschen für Betrugsmaschen zu sensibilisieren. Präventionstipps gibt’s auch im Internet unter www.polizei-beratung.de, zudem kann man sich jederzeit an die Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in der Bismarckstraße 116 wenden, Telefon: 0621/9631150.