Zwei Lehrerinnen der Ernst-Reuter-Realschule plus in der Gartenstadt haben einen Spendenaufruf gestartet, nachdem eine junge Kollegin am Tag einer geplanten Klassenfahrt starb. Mit den Spenden sollen die Stornierungskosten für die kurzfristig abgesagte Fahrt gedeckt und der Lebenspartner der Verstorbenen finanziell unterstützt werden.

„In den Pfingstferien erreichte uns die schreckliche Nachricht, dass unsere junge Kollegin und Freundin Ina im Krankenhaus auf der Intensivstation liegt und um ihr Leben kämpft“, teilen Anna Hänsel und Katrin Schlindwein mit. Montags zum Schulbeginn habe man die Schülerschaft deshalb schweren Herzens über den kritischen Zustand der Lehrerin informieren müssen. Nur einen Tag später erreichte die Schulgemeinschaft dann die Nachricht, dass die 37-jährige Lehrerin ihren Kampf verloren hat. Eine für Mittwoch geplante Klassenfahrt der siebten Jahrgangsstufe wurde deshalb kurzfristig storniert. „Die Trauer überschattet nicht nur den Schulalltag der 7c, sondern den der gesamten Schulgemeinschaft und des Kollegiums der Ernst-Reuter-Realschule plus“, berichten Hänsel und Schlindwein. Wegen der kurzfristigen, unvorhersehbaren Stornierung der Klassenfahrt fielen nun Kosten in Höhe von 2380 Euro an – und weil die Fahrt im neuen Schuljahr nachgeholt werden soll, bitten die beiden Lehrerinnen um Spenden, sodass sich die Schülerinnen und Schüler neben ihrer Trauer nicht noch um finanzielle Dinge sorgen müssen. „Wir haben 10.000 Euro als Spendenziel angegeben, um die Stornierungskosten zu decken und den restlichen Betrag dem langjährigen Lebenspartner unserer Kollegin zu übergeben. Dies ist zwar nur ein kleiner Trost, er ist aber hilfreich, um kurzfristige finanzielle Sorgen zu überbrücken“, teilen Hänsel und Schlindwein mit. Weitere Informationen – auch darüber, wie gespendet werden kann – gibt es im Internet auf der Seite https://gofund.me/ea344326.