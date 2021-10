Für Radfahrer soll die Strecke über die Kurt-Schumacher-Brücke attraktiver werden. Eine durchgehende farbige Bodenmarkierung könnte die Route zwischen Ludwigshafen und Mannheim auch für Ortsfremde besser sichtbar machen.

Die Projektidee für einen attraktiveren Radweg über die Kurt-Schumacher-Brücke ist jetzt erstmals in einem Mannheimer Gemeinderatsausschuss vorgestellt worden. Schon heute ist die 1,5 Kilometer lange Rheinbrücke eine wichtige Verbindung für den Radverkehr zwischen den Schwesterstädten. Im Durchschnitt fast 1700 Radfahrer an jedem Werktag werden nach Angaben der Stadt Mannheim in beide Richtungen gezählt. Die Zugänge zu den Rampen auf Mannheimer Seite seien trotz Beschilderung schwer zu finden, die Wegeführung sei unklar, heißt es. Es gebe Unterführungen, die schlecht einsehbar seien. Der Radweg-Belag sei teilweise rissig.

Die Stadt Mannheim hat ein Büro mit Wegeführung und Design beauftragt. Ein Entwurf schlägt eine mit „strahlender Farbe“ gekennzeichnete Hauptverbindung von Mannheim nach Ludwigshafen vor, die überall mit dem Kürzel „MA-LU“ markiert wird. An Kreuzungen sollen die Richtungen dabei auf dem Boden farbig angezeigt und durch leuchtende Schilder deutlich gemacht werden. Eine neue Art der Beleuchtung mit Bewegungssensoren ist ebenfalls angedacht. Wie Mannheims Stadtplaner Klaus Elliger sagt, ist das Projekt noch in einer sehr frühen Phase. Aussagen zu Kosten und Zeitplan seien noch nicht möglich.