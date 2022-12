Aufgrund der aktuellen Haushaltssituation hat die Stadtverwaltung die Planung des Radweges unter der Hochstraße Süd zurückgestellt.

Zu dem bisher 182 Kilometer langen Radwegenetz der Stadt sollten im Laufe des Jahres 2026 weitere 1,2 Kilometer vom Hauptbahnhof bis zur Konrad-Adenauer-Brücke hinzukommen: ein vier Meter breiter Pendlerradschnellweg unterhalb der Hochstraße Süd. Dank einer „grünen Welle“ sollten Radler überwiegend Vorfahrt genießen und regengeschützt vorwärts kommen.

Die Baukosten werden auf insgesamt 2,7 Millionen Euro geschätzt, hieß es noch im November im Bauausschuss des Stadtrats. Doch die Finanzaufsicht des Landes (ADD) hat die Stadtverwaltung zu deutlichen Einsparungen in zweistelliger Millionenhöhe aufgefordert. Deswegen überarbeitet die Verwaltung derzeit den Haushalt 2023, der eigentlich hätte am Montag vom Stadtrat verabschiedet werden sollen. Die Haushaltsdebatte wurde auf Ende Januar, Anfang Februar verschoben. Nun wurde der Radschnellweg erst einmal auf Eis gelegt und von der Tagesordnung des Stadtrats am Montag genommen.

Anregungen werden dokumentiert

Die Anregungen der Bürger für die Route sollen in weitere „planerische Überlegungen“ miteinfließen und im Januar auf der Internetplattform ludwigshafen-diskutiert.de dokumentiert werden, hieß es von der Stadt. Fest steht: Das Projekt könnte erst realisiert werden, wenn die Ersatzbrücke für die Hochstraße Süd – eine Spannbetonkonstruktion – Ende 2025 steht. Für den Bau der Ersatzbrücke hat der Stadtrat am Montag den Weg frei gemacht.

Ursprünglich war geplant, dass in drei Jahren am Ludwigshafener Hauptbahnhof ein Knotenpunkt für den regionalen Radverkehr entstehen. Dort sollten die Pendlerradrouten aus Süden (Schifferstadt), Norden (Worms) und – perspektivisch – in Richtung Westen (Pfälzerwald) zusammengeführt werden. So sollte der Radverkehr gefördert werden, der nach Angaben der Stadt mittlerweile einen Anteil von 23 Prozent am Gesamtverkehrsaufkommen hat. Ob und wann der neue Pendlerradweg unter der Hochstraße Süd, ist nun offen.