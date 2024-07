Ein Ostfriese, den es nach Friesenheim verschlagen hat: Mit Johannes Fokken, Leiter eines renommierten Architekturbüros in Mannheim, hat Steffen Gierescher über Traumhäuser, Sehnsuchtsorte, Entschleunigung, Otto Waalkes und Urlaubsreisen in Zeiten des Klimawandels gesprochen. Für ihn gehört ein neues Ludwigshafener Rathaus an den Berliner Platz. Das Interview mit dem 54-Jährigen lesen Sie hier.