Eine Pkw-Aufbruchserie in Mannheim scheint aufgeklärt: Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde durch das Amtsgericht Haftbefehl gegen einen 31-Jährigen erlassen. Der Beschuldigte steht im dringenden Tatverdacht, mehrere Autos im Stadtteil Käfertal aufgebrochen und Bargeld sowie diverse Gegenstände erbeutet zu haben. Bei der Tatausführung führte er ein Messer und ein Tierabwehrspray mit sich. Am 11. Mai hatte ein Anwohner beobachtet, wie der in zwischen im Gefängnis sitzenden Tatverdächtige mit einer Taschenlampe geparkte Fahrzeuge ausspähte und die Polizei alarmiert. Bei der Festnahme des Mannes wurde weiteres Diebesgut von anderen Taten entdeckt.