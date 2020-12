Im Mannheimer Stadtteil Waldhof steht derzeit in Pizzeria in Flammen. Das hat die Polizei soeben mitgeteilt. Bei Feuerwehr und Polizei sind mehrere Notrufe eingegangen. Wie die Feuerwehr Mannheim mitteilt, brach der Brand wohl in der Küche aus und griff auf die gesamte Gaststätte über. Mehrere Einheiten der Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Wehren sind im Einsatz. Ob Personen verletzt wurden, ist noch nicht bekannt.

Wir berichten weiter