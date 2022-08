Ein Pizzabote ist laut Polizei in der Nacht auf Sonntag in Mannheim-Friedrichsfeld von zwei Unbekannten überfallen worden. Mit einer anonymen Bestellung lockten die Täter den 35-jährigen Auslieferer in die Pulversheimer Straße. Als dieser gegen 1.10 Uhr mit mehreren Pizzen in der Straße ankam, wurde er dort bereits von den Unbekannten abgepasst. Dabei zückte einer der maskierten die Täter eine Pistole. Unter Vorhalt der Waffe forderte er den 35-Jährigen zur Herausgabe von Bargeld auf und durchsuchte auch dessen Auto. Letztlich erbeuteten die Männer über 100 Euro und flüchteten.

Kripo ermittelt

Der 35-Jährige blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen und Hinweisgebern. Die deutschsprachigen Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1: etwa 20 Jahre alt, 1,82 Meter groß, dünne Statur, blonde kurze Haare. Er trug einen grauen Pullover und eine graue Jogginghose sowie eine schwarze Maske. Sein etwa gleichaltriger Komplize ist 1,85 bis 1,90 Meter groß. Er trug einen schwarzen Pulli, eine schwarze Jogginghose sowie eine schwarze Stoffmaske. Er war mit einer schwarzen Pistole bewaffnet. Zeugenhinweise unter Telefon 0621 147-4444.