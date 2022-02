Zwei Pitbull-Welpen sind laut Polizei am Mittwoch in Mannheim ausgesetzt worden. Beamte des Polizeireviers Neckarstadt waren zunächst zum Schlichten eines Streits zwischen zwei Freundinnen in einer Wohnung eingesetzt. Vorausgegangen war, dass die 39-Jährige der beiden Frauen in Mannheim-Rheinau zwei Pitbull-Welpen gefunden und mit nach Hause mitgenommen hatte. Die Tiere waren dort neben Glascontainern in einer schwarz-blauen Hundebox abgestellt und sich selbst überlassen worden. Wie lange sich die Welpen dort bereits befanden, konnte bisher nicht in Erfahrung gebracht werden. Aber auch das „Tierwohl“ der 39-Jährigen hielt sich in Grenzen. Denn sie bot die Welpen über eine Onlineplattform zum Verkauf an. Daran entzündete sich der Konflikt mit der 35-Jährigen, die schließlich die Polizei verständigte. Die beiden Welpen wurden daraufhin in der Wohnung der 39-Jährigen beschlagnahmt.

Als Kampfhunde gelistet

Pitbull sind als Kampfhunde gelistet und dürfen in Deutschland nicht gezüchtet werden. Auf Veranlassung der Beamten der Polizeihundeführerstaffel wurden die Chips der etwa 15 Wochen alten Welpen ausgelesen. Die Tiere sind vermutlich über Südosteuropa illegal nach Deutschland eingeschleust worden. Gegen den bisher unbekannten Täter, der die Tiere ausgesetzt hat, wird wegen des Verstoßes gegen das Tiergesundheitsgesetz ermittelt. Die 39-Jährige muss mit einer Anzeige wegen illegalem Hundeverkauf rechnen. Die Beamten der Polizeihundeführerstaffel informierten das zuständige Veterinäramt. Durch die Tierrettung wurden die Welpen in ein Tierheim gebracht. Die Rüden werden wie folgt beschrieben: der eine hat ein braun-weißes, der andere ein grau-weißes Fell. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei (Telefon 0621 71497) zu melden.