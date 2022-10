In eine Ludwigshafener Klinik ist ein Mann gebracht worden, der am Donnerstag von einem Pitbull gebissen worden ist. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der 27-Jährige gegen 14.20 Uhr mit seinem Hund in der Plöck unterwegs, als in Höhe der Peterskirche ein nicht angeleinter Pitbull plötzlich auf den anderen Hund des 27-Jährigen losgehen wollte. Der Mann stellte sich dazwischen und wurde in die Hand gebissen. Der Pitbull-Halter nahm daraufhin sein Tier und verschwand kommentarlos.

Der Halter war 1,75 bis 1,90 Meter und von normaler Statur. Er trug eine Brille, hatte sehr lichtes, kurzes Haar, fast eine Glatze und einen Dreitagebart. Er trug einen grauen Jogginganzug und ein graues Oberteil. Sein Pitbull hatte ein weiß-beiges Fell und trug eine Metallkette als Halsband.

Zeugenhinweise an die Polizei Heidelberg, Telefon 06221/1857-0.