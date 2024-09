Bischof Karl-Heinz Wiesemann hat beim Diözesan-Katholikentag 23 Frauen und Männern aus dem Bistum Speyer für ihr kirchliches und karitatives Engagement die Pirminius-Plakette verliehen, die höchste Auszeichnung der Diözese. Benannt ist die bischöfliche Ehrenplakette nach dem heiligen Abtbischof Pirminius, der als Missionar im südwestdeutschen Raum wirkte und 753 in dem von ihm gegründeten Kloster Hornbach starb. 23 Ehrenamtliche zwischen 54 und 91 Jahren aus allen Regionen des Bistums wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. Die Geehrten wurden von Pfarreien, Verbänden und Bischof Wiesemann für die Auszeichnung vorgeschlagen.

Zum ersten Mal bestand die Ehrung der Ausgezeichneten aus zwei Teilen: Auf einen internen Festakt im Friedrich-Spee-Haus folgt die öffentliche Anerkennung im Rahmen der Segensfeier im Dom. „Sie alle lassen in Ihrem Einsatz für Ihre Pfarreien und Gemeinden, für Verbände und Gruppierungen, für Kinder oder sozial Benachteiligte das Motto unseres Katholikentags lebendig werden: ,Gemeinsam Segen sein’“, so Wiesemann. „Die Kirche lebt vom Engagement so vieler. Dafür kann man nur Danke sagen.“

Zwei Geehrte aus Ludwigshafen

Aus dem Dekanat Ludwigshafen wurden Matthias Englert (Pfarrei Hl. Edith Stein) geehrt sowie Marlene Schneider (Pfarrei Hl. Katharina von Siena, Ludwigshafen). Englert gehört seit 40 Jahren fast ununterbrochen dem Verwaltungsrat der Pfarrei an, und ist zuständig für alle Fragen rund um die Immobilien, Liegenschaften und Finanzen. Schneider ist als Vorsitzende des pfarrlichen Ruanda-Kreises im Einsatz. In den vergangenen Jahrzehnten hat sie unzählige Benefiz-Aktionen mitorganisiert: Hungermärsche, Konzerte, Flohmärkte oder Spielzeugsammlungen. Auf diese Weise kam in etwa 20 Jahren die Spendensumme von 800.000 Euro zusammen.

„Von der Bedeutung und Lebendigkeit unserer Partnerschaft mit dem Bistum Cyangugu konnte ich mich vor wenigen Wochen bei einer Reise nach Ruanda selbst überzeugen“, so Wiesemann. „Frau Schneider, es ist mir eine große Freude, Sie heute für Ihr beeindruckendes weltkirchliches Engagement mit der Pirminius-Plakette auszuzeichnen – auch stellvertretend für alle, die sich für unsere Partnerschaft mit dem Bistum Cyangugu und seinen Pfarreien engagieren“, so der Bischof.