Kein Umzug, keine Prunksitzungen – auch die Fasnachter leiden unter der Pandemie. Unterkriegen lassen sie sich von einem Virus aber nicht. Zum Rosenmontag haben uns viele Narren Bilder geschickt. Hier eine Auswahl – zusammengestellt von Steffen Gierescher.

Täglich sind seit unserem Aufruf für die Aktion „Närrisch trotz Corona“ Bilder via E-Mail in der Redaktion eingegangen. Sie zeigen, wie sehr manche Menschen die Fasnacht vermissen. Sie zeigen aber auch, dass sie die Lebensfreude nicht verlieren. Und dass wir ein wenig dazu beitragen können, dass das so bleibt. Das Dankeschön für die „tolle Aktion“ geben wir gerne zurück und bedanken uns für die zahlreichen Aufnahmen. Wie schreibt Jutta Gilcher: „Kein Fasching ist sehr traurig, aber in Gedanken sind wir dabei und hoffen auf nächstes Jahr, Ahoi!“ Ohne Pandemie, stattdessen wieder mit Piraten, Prinzessinnen und Tintenfischen – draußen auf der Straße, in der Halle oder in der Bütt.