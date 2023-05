Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

85 Prozent der Pilzhochstraße sind abgerissen. Die letzten beiden der zehn Einzelbauwerke fallen in den nächsten Wochen. „Das Ende des Abrisses ist in Sicht“, kündigte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Mittwoch an. Ihr Blick richtete sich bereits auf den Montag: Dann diskutiert der Stadtrat über ein Gesamtkonzept für den Hochstraßenkomplex.

Die Videokonferenz der Verwaltung zu den Arbeiten an der Pilzhochstraße bewegte sich am Mittwoch im Spannungsfeld zwischen der bereits vollzogenen Wiedereröffnung des Berliner Platzes für den Nahverkehr