Die am 11. Juni gestarteten Abrissarbeiten an der Hochstraße Süd und ihrem maroden 500-Meter-Teilstück Pilzhochstraße schreiten so reibungslos voran, dass der Rückbau womöglich schon Anfang Oktober und damit etwas früher als geplant abgeschlossen werden kann. Das sagten Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und Projektleiter Georgios Astyrakakis am Mittwoch auf RHEINPFALZ-Anfrage.

Fünf der zehn Bauwerke sind abgetragen

Die Hälfte der zehn Bauwerke ist mittlerweile abgetragen. Mehr als zwei Drittel der Arbeiten liegen hinter der Abrissfirma Moß, da die ersten fünf Bauwerke insgesamt größer waren als es die folgenden sind. Mit dem 65 Meter langen Bauwerk 158 soll es am 1. September weitergehen. Zuvor muss die Deutsche Bahn ihre Zustimmung erteilen, da die nächsten Trassenteile der Pilzkonstruktion nur einen Meter von den Schienen entfernt liegen und Gleise wie auch Hochleitungen geschützt und gesichert werden müssen. Mit dem Okay werde in Kürze gerechnet.

OB: Stehen nicht unter Zeitdruck

„Bevor ein nachhaltiger Schaden an den Gleisen entsteht, machen wir lieber etwas langsamer. Wir stehen nicht unter Zeitdruck. Wenn Bahnen und Züge ausfallen, hätte die gesamte Region ein noch größeres Problem“, sagte Steinruck.

Am 14. September soll der seit 22. November 2019 gesperrte Berliner Platz wieder für den Nahverkehr freigegeben werden. Am 21. September ist eine Sondersitzung des Stadtrats anberaumt, bei der es um den Ersatzneubau geht, der 2025/26 stehen soll. 15 Millionen Euro kostet der reine Abriss des Südtrassenabschnitts, von einem dreistelligen Millionenbetrag ist die Rede mit Blick auf das Gesamtprojekt. Die als einsturzgefährdet eingestufte Pilzhochstraße ist seit rund einem Jahr für den Verkehr gesperrt.