Der Abriss der rund 500 Meter langen maroden Pilzhochstraße – einem Teilstück der Hochstraße Süd (B 37) – ist beendet. Darüber hat Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Freitagmorgen informiert. Das Abbruchunternehmen Moß habe schneller als gedacht arbeiten können. Denn eigentlich sollten die Abrissarbeiten erst im Oktober abgeschlossen werden. Steinruck: „Am Freitag, spätestens am Samstag fällt das letzte Stück der Pilzhochstraße.“ Sie dankt „allen Beteiligten, die in den vergangenen Wochen einen tollen Job gemacht haben, und natürlich an die Anwohnern“ für das große Verständnis. Jetzt müsse noch der Schutt der letzten beiden Bauwerke (insgesamt waren es zehn) beseitigt und die Baggermatratzen, die zum Schutz der Straßen und Schienen ausgelegt worden waren, müssen weggeräumt werden. Die Pilzhochstraße war am 22. August 2019 für den Verkehr gesperrt worden. Am 22. November vermeldeten Statiker Einsturzgefahr. Seither waren auch die Bereiche unterhalb der Hochstraße gesperrt. Die Stadt schob zur Jahreswende die Abrissarbeiten an. Diese begannen Mitte Juni und verliefen problemlos. Seit 8. Juli können Fußgänger wieder den bis dahin gesperrten Bereich am Berliner Platz in Richtung Stadtteil Süd nutzen. Seit 11. September können hier wieder Autos fahren, und seit 14. September ist hier wieder Straßenbahn- und Busverkehr möglich. Am Montag hat der Stadtrat im nichtöffentlichen Sitzungsteil die Planung für den Ersatzbau vergeben. Dieser soll bis 2025/26 stehen. Über die Kosten liegen noch keine Informationen vor. Sie liegen wohl im dreistelligen Millionenbereich.