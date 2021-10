Maronen, Butterpilze oder Steinpilze – wer sich nicht ganz sicher ist, ob das Mitbringsel aus dem Wald auch genießbar ist, der kann sich bald wieder beim Pilzexperten Pablo Schäfer kostenlos beraten lassen. Von 10. Oktober bis einschließlich 7. November ist Schäfer jeweils sonntags ab 19 Uhr für eine Stunde im Marktbüro auf dem Goerdelerplatz (Hemshof), wie die Marketinggesellschaft Lukom mitteilt. Pablo Schäfer, der die Pilzberatung im vergangenen Jahr von Horst Staub übernommen hat, ist außerdem in dringenden Fällen auch telefonisch unter der Mobilnummer 0176 24000906 oder per E-Mail an Pablo.Schaefer@gmx.net erreichbar.