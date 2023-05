Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der markante rot-weiße Leuchtturm ragt bereits weithin sichtbar in den Himmel. Am Donnerstag öffnet – mit etwas Verspätung – der „Pier One“ an der Rhein-Galerie. Zum mittlerweile vierten Mal begrüßt Ralf-Peter Nickel mit seiner Freiluftgastronomie die Gäste auf dem Platz der Deutschen Einheit.

Die Aufbauarbeiten laufen auf Hochtouren und befinden sich in den letzten Zügen. Um die Corona-Vorgaben zu erfüllen, habe man die Tische weiter auseinandergezogen,