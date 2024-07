Mehr Schmiss als Schmalz – der Auftakt der Picknickkonzerte am Bahnweiher in Schifferstadt mit den „Schlageristen“ ist bei sommerlichen Temperaturen gelungen. Die Band zeigt: Auch bei Schlagern gibt es ein buntes Potpourri an Songs.

Sommerlicher kann er kaum sein, der Einstieg der „Schlageristen“ in die Picknickkonzerte. „Unter Palmen“, „Träumen am Meer“ und der „Traum von Amore“