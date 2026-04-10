Die Reihe „Piano, Lied & Lyrik“, gestaltet von Gabriele Schwöbel und Martin Erhard, präsentiert ein neues Programm. Am Sonntag, 19. April, um 17 Uhr lädt das Künstlerpaar ins Katholische Pfarrzentrum Maudach (Schilfstraße) ein. Das aktuelle Programm trägt den Titel „Herzgedanken“ und widmet sich der Liebe. Der Eintritt ist frei.

Schwöbel rezitierte in der Vergangenheit Werke von Dichtern wie Morgenstern, Ringelnatz und Tucholsky, während Erhard bekannte Stücke von Händel, Liszt, Brahms und Lehar interpretierte. Diese Tradition wird fortgesetzt, um Musik und Lyrik miteinander zu verbinden. Ein Markenzeichen der Reihe bleibt erhalten: Besucher können bei ausgewählten Volksliedern mitsingen.