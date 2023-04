Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Avantgarde-Töne in Reinkultur erklangen am Freitag in den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen, wo der Pianist Florian Hölscher im Florian-Waldeck-Saal den Klavierzyklus „Erinnerungsspuren“ des spanischen Komponisten Alberto Posadas aufführte.

Dieser, 1967 in der nordspanischen Stadt Valladolid geboren und vielfach ausgezeichnet, ist regelmäßiger Gast in den wichtigsten Zentren der Neuen Musik. So etwa bei den Donaueschinger