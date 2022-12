Ab sofort ist eine Richtlinie der Stadt zum klimaneutralen Bau öffentlicher Gebäude verfügbar. Sie ist ein Leitfaden, mit dem die Verwaltung bei künftigen Gebäuden einen klimaneutralen Betrieb erreichen will. Damit nehme Ludwigshafen eine kommunale Vorbildfunktion ein, sagt Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos). „Durch den festgeschriebenen Mindesteffizienzstandard gibt die Stadt bei ihren neu zu errichtenden Gebäuden Maßstäbe analog den auf Landesebene durch den Landesbetrieb Bau bereits eingeführten Leitlinien vor. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sieht diese ab 2025 im Gebäudeenergiegesetz vor. Demnach soll ab 2025 ein Neubau nur 40 Prozent des Jahresprimärenergiebedarfs eines Referenzgebäudes nach dem Bundesgesetz benötigen“, erklärt er. Ferner soll der Einsatz von Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Neubauten Standard werden. Damit lasse sich dem Klimawandel entgegentreten. Die Verwaltung plane auch bei umfangreichen energetischen Sanierungen an Bestandsgebäuden ein entsprechend hohes Niveau ein. „Durch sehr guten Wärmeschutz der Gebäudehülle, energieeffiziente Anlagentechnik und der Nutzung treibhausgasarmer Energieträger lassen sich CO 2 -Emissionen stark reduzieren“, so Thewalt.

Prinzip des zirkulären Bauens