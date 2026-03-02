Das Bildungswerk Hospiz Elias setzt seine Veranstaltungsreihe „Philosophische Praxis im Hospiz“ fort. Zum dritten Mal lädt das Hospiz dazu ein, sich gemeinsam mit hospizrelevanten Themen auseinanderzusetzen.

In diesem Jahr steht die Reihe unter dem Titel „Resonanz und Begegnung“. Nach Angaben der Veranstalter sollen vier Abende mit einem einführenden Impuls zum gemeinsamen Nachdenken, Fragen und Diskutieren anregen.

Auftakt ist am Donnerstag, 12. März 2026, um 19 Uhr im Hospiz Elias in der Steiermarkstraße 12 in der Gartenstadt. Vorgestellt werden das Konzept der Philosophischen Praxis sowie der Begriff „Resonanz“ in Anlehnung an den Soziologen Hartmut Rosa. Dabei geht es um die Frage, wie Menschen und Welt einander beeinflussen – und welche Bedeutung dies für ein gelingendes Leben und die Begleitung Sterbender haben kann.

Weitere Termine sind am 14. April, 12. Mai und 11. Juni, jeweils um 19 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltungen können auch einzeln besucht werden.