Nach langer Durststrecke ein Lebenszeichen von den Mannheimer Philharmonikern. Zur Erinnerung: Der letzte Auftritt des 2009 gegründeten Orchesters junger Musiker aus aller Herren Ländern erfolgte am 27. Februar vorigen Jahres, knapp vor dem Ausbruch der Pandemie. Bei der Vorstellung des hochkarätigen Programms für die nächste Saison herrschte im Prinzip Aufbruchstimmung, allerdings keine ganz ungetrübte.

Über allen kulturellen Plänen schwebt nicht nur das Damoklesschwert der Deltaviren, sondern auch (und vor allem) ist die gegenwärtige Lage freischaffender Künstler prekär. Denen sind auch die Mannheimer Philharmoniker zuzuzählen, die als nicht öffentlich subventionierter Klangkörper ihre Aktivitäten aus Einnahmen, Sponsorengeldern und privaten Fördermitteln bestreiten.

Apropos Förderer: Diese hätten allesamt dem Orchester die Treue gehalten, sagte Boian Videnoff, wofür der Gründer und Leiter des Orchesters, seine Dankbarkeit bei der Vorstellung der Pläne für 2021/22 aussprach. Weggeblieben seien dagegen relativ zahlreiche junge Musiker, die es zu ersetzen gelte. Nebenbei bemerkt, wurde die Besetzung der Mannheimer Philharmoniker im Lauf der Jahre bereits zwei-dreimal ausgewechselt.

Auftakt mit Beethoven

Geplant sind sieben Sinfoniekonzerte unter Videnoffs Stabführung im Mozartsaal des Rosengartens und ein Kammermusikzyklus unter der Überschrift „FinestClassics“ mit fünf Konzerten. Die künstlerische Leitung des kammermusikalischen Zyklus übernimmt Videnoffs Ehefrau, die aus der Ukraine stammende, den Musikfreunden unserer Region bestens bekannte glänzende Pianistin Olga Zado.

Den Auftakt wird eine verspätete Huldigung zu Beethovens 250. Geburtstag am 16. Dezember vergangenen Jahres geben, mit seiner vierten und sechsten Sinfonie („Pastorale“). Weiter geht es mit den Gedenktagen im zweiten Orchesterkonzert, in dem zu Mozarts 230. Todestag sein Requiem unter Mitwirkung des Beethovenchors Ludwigshafen erklingen wird. Einen Schwerpunkt setzt außerdem die zyklische Aufführung der vier Sinfonien von Brahms.

Ein Reigen prominenter Solisten

Gegenwartsmusik kommt – freilich in etwas vorsichtiger Dosierung – ebenfalls zum Zuge. So wird in Mannheim das Violinkonzert des syrisch-amerikanischen Komponisten Kareem Roustom zum ersten Mal in Orchesterfassung zu hören sein, und auf dem Spielplan steht auch „Dabke“, Roustoms „Streichkonzert ohne Solist“. Den Solopart des Violinkonzerts übernimmt Michael Barenboim. Hinzukommen Kompositionen von Jörg Widmann und Arvo Pärt.

Schließlich: Dank Videnoffs ausgezeichneten Kontakten fehlt auch diesmal nicht der Reigen prominenter Solisten. Genannt seien vor allem das Duo des Cellisten Mischa Maisky und der großen Dame des Klaviers Martha Argerich, die Pianisten Sergei Babayan und Arcadi Volodos und der Trompeten- und Flügelhornvirtuose Sergei Nakariakov.