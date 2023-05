Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Zeit in der Verbandsliga ist abgelaufen. Nun startet Phönix Schifferstadt nach dem Abstieg wieder in der Fußball-Landesliga. Dort treffen sie bereits zum Saisonstart am Sonntag (15 Uhr) auf den FSV Schifferstadt.

In diesem Sommer wechselte Phönix-Coach Pietro Berrafato die Seiten. Vom Spieler auf dem Feld, steht der ehemalige Regionalligaspieler in der kommenden Runde an die Seitenlinie. Ganz neu ist der Job